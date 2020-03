Sedat Tahiroğlu: "13 yıldır hiç bir futbolcuya, hocaya, devlet kurumuna borcumuz yok"

Tahiroğlu ayrıca TFF 1. Lig'de play-offlara kalma durumlarının olduğunu belirterek, "Play-off oynarsak çok mutlu oluruz" dedi.

Keçiörengücü Spor Kulübü Başkanı Sedat Tahiroğlu, düzenlediği basın toplantısı ile medya mensuplarıyla bir araya geldi. Aktepe Stadı içerisinde bulunan kulüp binasında düzenlenen toplantıya Başkan Sedat Tahiroğlu, Teknik Direktör Serkan Özbalta, kulüp menajeri Abuzer Şahin ve futbolcular katıldı. Takımın geleceği için umutlu olan Başkan Tahiroğlu, "13 yıldır hiç bir futbolcuya, hocaya devlet kurumuna borcumuz yok" dedi.

"Play-off oynarsak çok mutlu oluruz"

Bu sezon için her şeyin bitmiş olmadığının altını çizen Başkan Tahiroğlu, "Play-off'a kalma durumumuz var. Play-off oynarsak çok mutlu oluruz. Olmasa da hocama, teknik heyetime ve futbolcularıma teşekkür ederim. Bu sene lig başlarken çoğu kulüp bizim için düşecek gözüyle baktı. İyi bir çıkış yakaladık. Bu çıkışın devamı gelebilirdi ama maddi imkanlar o kadar yeterli değil. Devre arasında takımların çoğu büyük transferler yaptı. Biz ise kendi imkanlarımızla cüzi bir forvet alabildik. Rakamlar gerçekten çok büyük. Ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz. Seneye inşallah iyi ama ucuz futbolcu bulup daha başarılı bir şekilde yolumuza devam etmeyi düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"Gönül ister ki tesisimiz büyük olsun 3-4 tane sahamız olsun"

Aktepe Stadı'nın zemini konusunda gelen serzenişler için konuşan Başkan Tahiroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Zeminimiz FIFA şartlarına uygun bir zemin. Şunu bahane ediyorlardı, 'Keçiörengücü içeride maç kaybetmiyor' diye. 2. Lig'den 1. Lig'e kadar süren 38 maçlık bir yenilmezlik serimiz vardı. Mevcut hocamız ve teknik heyetimiz ile beraber bu başarıyı sağladık. Ben burada 13 yıldır başkanıyım. Bahsedilen zemin bize avantaj olmuş olsaydı her sene bir üst lige çıkıp şu an Süper Lig'de oynamamız gerekiyordu. Serkan hocamızdan önce içeride kaybedip dışarıda maç kazanıyorduk. Serkan hocamız 2 sene önce geldiğinde burada ve dışarıda hiç yenilmeyerek play-off oynadık. Yarı finalde Afyonspor'a elendik. Hocamız aslında 8 yıldır bizimle beraber daha önceki dönemde menajerimizdi. Yeni sezonda Serkan hocamızla devam etmeye karar verdik. Onun bu başarısını 'Yeni çıkmış bir takım nasıl böyle oluyor?' diye bazı kulüpler bunu eleştirdi. Yoksa bizim stadımız kurallara uygun bir stat. Hatırlıyorsanız Türkiye - Andora maçı sentetik bir sahada oynanmıştı. Dünya buna izin veriyor. Dünyanın her yerinde çoğu maçlar bu zeminde oynanıyor. Bununla birlikte bizim alternatifimiz yok. Antrenmanlarımızı da burada yapıyoruz. Gönül ister ki tesisimiz büyük olsun 3-4 tane sahamız olsun. Maç yapacak antrenman yapacak alanlarımız olsun. Zeminimiz çim olsun. Fakat zeminimizdeki granül organik granül. 2 yılda bir bu granülü tazeliyoruz. FIFA yetkilileri de geliyor. Yoksa izin vermezler bu zeminde oynanmasına. Biz uzun yıllar burada olduğumuz müddetçe bu sahada oynamak zorundayız."

"13 yıldır hiç bir futbolcuya, hocaya devlet kurumuna borcumuz yok"

Sponsorluklar konularına değinen Tahiroğlu, "Şu anda sponsorluk konusunda bir görüşmemiz var. Kalan 9 hafta için bir teklifte bulunuldu fakat bizde, 'Bunu gelecek seneye yapalım' dedik. Seneye inşallah bir göğüs reklamı alacağız. Zaten yöneticilerimiznde kulübe bağışları destekleri oluyor. Federasyon gelirleri ile birlikte kendi imkanlarımızla kulübü döndürmeye çalışıyoruz. Bugüne kadarda başarılıyız. 13 yıldır hiç bir futbolcuya, hocaya devlet kurumuna borcumuz yok. Gelire göre giderlerimizi ayarlıyoruz" şeklinde konuştu.

"Belediyelerimiz bize tesis yada stat yaparsalar teşekkür ederiz"

Belediyelerden maddi bir beklentilerinin olmadığını dile getiren Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu, "Belediyelerimiz bize tesis yada stat yaparsalar teşekkür ederiz. Yapmazlarsa da canları sağ olsun. Hiç bir belediyenin halkın parasını alıp futbol kulüplerine verilmesi taraftarı değilim. Kulüplerimize belediyeler ve devletimiz tesis olarak yapması en güzeli" diyerek açıklamalarını sonlandırdı.

Basın toplantısının ardından Başkan Sedat Tahiroğlu, basın mensuplarına forma hediye etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.