Şeffaf ve katılımcı belediyecilik anlayışı sürecek

Seçimde aldığı yüksek oy oranıyla önemli bir başarıya imza atan Taşdelen'i kutlayan örgüt temsilcileri, başarılarının devamını diledi. Taşdelen ziyaretçilerine şeffaf ve katılımcı belediyecilik anlayışlarının gelişeceğini belirtti.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcilerini makamında ağırlamaya devam ediyor. Başkan Taşdelen'in ilk ziyaretçileri arasında Çorum Hitit Dernekler Federasyonu'ndan Şengül Kaya, Kars Demokrat Dernekler Federasyonu'ndan Bin Ali Küçükgür, Yozgat Demokrat Dernekler Federasyonu'ndan İbrahim Çetin, Aydos Dernekler Federasyonu'ndan Dr. Zafer Kahyaoğlu, Erzurumlular Dayanışma Derneği'nden Ali Bakır, Kızılırmak Dernekler Federasyonu'ndan Murat Akyüz vardı. Yerel dernek inisiyatiflerini bir çatı altında toplayarak güç birliğini sağlayan federasyonların başkanları Taşdelen'i kutlayarak, yeni çalışma döneminde başarılarının devamını dilediler. Emekli astsubayları bir araya getiren TEMAD Genel Başkanı Hamza Dürgen, Kadın Kolları Başkanı Fikriye Kalyoncuoğlu ve yönetim kurulu üyelerini de makamında ağırlayan Taşdelen, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek çalışmalarında vatandaşları ve sivil toplum örgütlerinin görüşlerini alarak şeffaf, katılımcı belediyecilik anlayışlarını daha da geliştireceklerini belirterek heyete teşekkür etti.

Divriği Vakfı Başkanı Dr. Muharrem Köse, Divriği Derneği Başkanı Nurullah Esat Ünsal ve beraberlerindeki yönetim kurulu üyeleri de Taşdelen'i ziyaret ederek, oy oranını artırmasından dolayı kutladılar. Seçim öncesi ve sonrasında da Taşdelen'e desteklerinin daim olduğunu bildiren heyet, halka hizmet yolunda genç ve çalışkan başkana inançlarının tam olduğunu bildirdiler. Divriğililere teşekkür eden Taşdelen, halkın güvenini de kalbini de kazandığı 5 yılın ardından yeni dönemde vatandaşların desteği ile daha güzel projelerle halkın karşısına çıkacaklarını ifade etti.