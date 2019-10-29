Seğmenlerden Köse'ye ziyaret

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Metin Özaslan ve yönetimi ile birlikte Ankara'nın simgesi olan Ankara Seğmenleri'ni makamında ağırladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Özaslan ve yönetimine teşekkür ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı. Dernek Başkanı Özaslan da Köse'ye kültürel değerlere verdiği önemden dolayı teşekkür etti.

Hepimiz Ankara'ya hizmet ediyoruz

Ankaralı olarak seğmen kültürünü gönülden desteklediğini belirten Köse, “Hepimiz Ankara'ya hizmet ediyoruz. Güzel Mamak'ımıza hizmet ederken, dernekler ve sivil toplum kuruluşlarıyla beraber hareket ederek, ilçemiz için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Köse'nin gerek sivil toplum kuruluşlarıyla gerekse halkla olan gönül bağı ile kurduğu dirsek temasını hiç kesmediğini belirten Özaslan, “Gerek Ankara'da gerekse Mamak'ta seğmen kültürünün yaşatılmasından dolayı çok mutluyuz. Seğmenlik bir gelenektir. Derneğimizde, çocuklarımıza seğmen kültürünü, geleneğini öğretiyoruz. Ankara'nın simgesiyiz” diye konuştu.