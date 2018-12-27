Şehir kütüphanesinde sona gelindi

Raflarının montajı ile sinema salonu, kafeteryalarının hazırlandığı kütüphane kısa sürede halkın hizmetinde olacak.

Mülkiyeti Pursaklar Belediyesine ait olan ve bir süre kaymakamlık olarak kullanılan bina, imzalanan protokolle 25 yıllığına Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne bedelsiz olarak tahsis edilmişti. Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Doğan Acar arasında imzalanan protokolle eski kaymakamlık binası İlçe Halk Kütüphanesi olarak hizmet verecek şekilde projelendirildi. Projesi Pursaklar Belediyesi tarafından hazırlanan İlçe Halk Kütüphanesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından uygulamaya kondu. İnşaatı tamamlanan ve çevre düzenlemesi ile dış cephe kaplaması da biten şehir kütüphanesinde son rötuşlar yapılıyor. Bir katı ilkokul düzeyindeki çocuklar için özel olarak tasarlanan kütüphanenin diğer katları da yetişkinlere hitap edecek şekilde hazırlandı. İçerisinde çocuk sineması da bulunan kütüphane, kafeteryası, oturma grupları, ders çalışma masaları, dinlenme odaları ile Pursaklar halkının hizmetinde olacak. Bu yıl sonunda tüm çalışmalar bitirilerek kitapların yerleştirilmesiyle yeni yıla hazır hale getirilmeye çalışılan kütüphane önemli bir ihtiyacı karşılayacak.

Daha önce Türkiye'nin ilk Şehir Araştırmaları Kütüphanesi'ni açan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, “Kütüphane çalışması bitti. Dış cephe boyası yapıldı, bahçe duvarları tamamlandı. İçeride son rötuşlar yapılıyor. İnşallah en kısa sürede hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız” dedi.