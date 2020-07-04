Şehir magandası engelli genci hastanelik etti

Ankara'nın Sincan ilçesinde engelli bir genç yolda yürürken bir kişi tarafından hastanelik edilene kadar darp edildi.

Alınan bilgiye göre, Sincan Atatürk Mahallesi Melek Sokak'ta akşam saatlerinde meydana gelen olayda yolda yürüyen 31 yaşındaki Murat Kadızade isimli engelli gence bir şahıs “Ne bakıyorsun?” diyerek sözlü tacizde bulundu. Murat Kadızade'nin “Ben sana bakmadım abi” cevabını vermesi üzerine saldırgan ve yanındaki kişiler engelli genci darp etti. Yaşanan saldırı sonucu hastanelik olan Murat Kadızade'nin bacağı ve kalçası kırıldı. Kırığı olan engelli genç ameliyata alındı.

Engelli gencin ablası Deniz Kadızade, kardeşinin engelli olduğunu belirterek, "Kardeşimi önce sözlü taciz ediyorlar sonrada darp ediyorlar. Ayağını kırdılar, gittiğimde kardeşimi yerde buldum. Bunu yapmaya kimsenin hakkı yok" diyerek tepkisini gösterdi.

Olayla ilgili 1 zanlının gözaltına alındığı öğrenildi.