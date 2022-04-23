Şehirlerarası yolcu otobüsünde çıkan yangın paniğe sebep oldu

Paniğe neden olan yangında can kaybı veya yaralanma meydana gelmedi.

Yangın, sabah saatlerinde Ankara - İstanbul otoyolu Kızık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolda seyir halinde ilerleyen şehirlerarası yolcu otobüsünde henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü alevler yükselmeye başladı. Yolcuların ve araç personelinin hızla tahliye edilmesinin ardından ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, çevre güvenliğinin sağlamasının ardından itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Otobüste bulunan 40 yolcu ve 3 personelde ise herhangi bir can kaybı, yaralanma ya da dumandan ötürü zehirlenmenin olmadığı belirtildi. Yolcu otobüsü kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.