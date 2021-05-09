Şehit anneleri Anneler Günü'nü evlatlarının mezarı başında geçirdi

Ankara'da şehit anneleri, Anneler Günü'nde şehit olan evlatlarının mezarını ziyaret ederek dua etti.

Ankara Cebeci Askeri Şehitliği'nde şehit annesi Gülifer Tazegül, 18 Şubat 2016 tarihinde 24 yaşında şehit olan oğlu Doğukan'ın kabrini ziyaret ederek, Anneler Günü'nü oğlunun kabri başında geçirdi. 6 Eylül 2015'te 27 yaşında şehit olan oğlu Okan'ın kabrini ziyaret eden İsmigüzel Taşan da evladının mezarındaki otları temizleyip, yeni çiçekler dikerek Anneler Günü'nü geçirdi.