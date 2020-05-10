Şehit anneleri ve eşleri Anneler Günü'nde unutulmadı

Gölbaşı Belediyesi çalışanları Anneler Günü'nde şehit annelerini ve eşlerini unutmadı. Gölbaşı'nda ikamet eden annelere ziyarette bulunan belediye ekipleri hediye ve gül takdim ederek Anneler Günü'nü kutladı.

Vatanın birliği ve bütünlüğü için gözünüm kırpmadan şehit olan vatan evlatlarının eşlerine ve annelerine ziyaret gerçekleştirerek, Anneler Günü'nü kutlayan Gölbaşı Belediyesi ekipleri, Gölbaşı'nda ikamet eden 40 şehit ailesinin gününü verdiği hediyeler ile kutladı. Şehit annelerine yazdığı notla Anneler Günü'nün önemine dikkat çeken Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Şehit annesi demek, bir Vatan'ın annesi demektir. Kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, böyle bir evlat yetiştirdiğiniz için sizlere sonsuz minnettarlığımızı sunuyoruz. Biz her zaman yanınızdayız. Anneler Günü'nüz kutlu olsun” şeklinde konuştu.

Sağlık çalışanlarının da Anneler Günü'nü kutlayan Ramazan Şimşek “Pandemi sürecinde evlatlarınızdan ayrı kalarak fedakarca çalıştınız. Anneler Günü'nüzü içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerini kullandı.