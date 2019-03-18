Şehit annesi oğlunun isminin bir okula verilmesini istedi

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 104'üncü yıl dönümünde, Cebeci Askeri Şehitliğinde düzenlenen anma töreni sonrasında Ankara Valisi Vasip Şahin'e şehit annesi Gülizar Özkan, 1992 yılında şehit olan oğlu Sinan Özkan'ın isminin bir okula verilmesini talep ettiği kağıdı uzattı.

Şehit oğlunun adının Ankara'da bir okula verilmesini Vali Şahin'e verdiği kağıtla ileten anne Gülizar Özkan, “Allah bin kere razı olsun. Adının anılmasını istiyorum. Adıyla yaşmak istiyorum. Sinan böyle efendi bir insandı. Sevimli bir evlattı, ihtiyarların önüne geçmezdi. 27 yıldır ne yapacaksın, ciğerimiz yanıyor. Şuna bir bak can dayanır mı, milletim için vatanım için bir tane evlat verdim bin tane evlat kazandım ama acısı şuramda duruyor. Sinan unutulacak bir evlat değildi yavrum” dedi.

"Vatan sağ olsun"

Şehitliğe gelerek evladının yanı başında dualar eden şehit Macit Ağca'nın annesi Meryem Ağca ise, “Allah razı olsun devlet büyüklerimizden, Allah ömürlerini uzun etsin” diye konuştu. Ağca'nın ağabeyi “Şehitlerimiz vatanın korunmasında kanlarını feda ettiler. Biz de onların izinde yaşadığımız sürece o yolda devam edeceğiz. Vatan sağ olsun” diye konuştu.

"Kalbimiz yıkık daha ne vereceğiz"

Şehit Mehmet Karabay'ın annesi Nahide Karabay, “Benim yavrum 39 yaşında olacaktı. Bizim yavrularımız böyle yatıyor herkes çok rahat konuşabiliyor. Bazı şeyleri bize bile çok görüyorlar, biz yanıyor herkes laylaylom yaşıyor. 21 yaşında toprağa girdi benim yavrum. Şehit annelerine çok zor. İnsanlar seni anlamıyor, bir otobüsü bile size çok görüyorlar neden para verilmiyor diye. Türkiye inşallah güzel bir duruma gider de bizim yavrularımız da burada yatmaktan yorulmazlar. Şehit annesi olarak bizim kalbimiz yıkık daha ne vereceğiz yeter Türkiye'yi satmasınlar” ifadelerini kullandı.