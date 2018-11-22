Şehit Aybüke öğretmenin anısına Batman Müzik Korosu oluşturuldu

Ankara Tren Garı fuaye alanında düzenlenen "81 İl 81 İyi Örnek" sergisinin açılışına Batman'ın Kozluk İlçesi'nde 9 Haziran 2016 PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın babası Sadık Yalçın ve Batman Koro Ekibinden öğretmen arkadaşları katıldı.

Şehit müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın babası Sadık Yalçın, 24 Kasım Öğretmenler Günü, Şehit Öğretmenlere ithafedilmesinin memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Yalçın, “Şehit olmasından bu yana 1,5 yıl geçti. Bu süre içerisinde ailece, Türk milletinin kadirşinas bir millet olduğunu şahit olduk. Devletimizin en üst makamı olan Cumhurbaşkanımız en alt birimdeki memura kadar şehit öğretmenlerimiz ile ilgili duyarlılıkları ve hassasiyetleri bizleri memnun etti. Bu da gösteriyor ki asil Türk Milletinin hiçbir zaman damarındaki kanının asilliğinden zerre kadar bir şey kaybetmediği ve yüce bir millet olduğumuzu gösteriyor. Düşmanlarına adeta kılıç gibi dostlarına yufka yürekli olan bir milletin evlatlarıyız. Bu seneki 24 Kasım Öğretmenler Günü, Şehit Öğretmenlere ithafedilmesi, onların isminin verilmesi ayrıca memnuniyet verici bir olay. Milli Eğitim Bakanına ve çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

Şehit Şenay Aybüke Yalçın'ın renkli bir kişi olduğunu belirten baba Yalçın, sözlerini şöyle devam etti:

“Kızım renkli bir kişiydi. Öğretmenliği döneminde çok farklı gruplarla arkadaşlar edindi. Arkadaşları da çok mütevazı ve çok düzgün kişilerden olduğunu biz görüyoruz. Çocuklar zaman zaman telefon ile arıyorlar. Fırsat bulduklarında evimize kadar geliyorlar ve ziyaret ediyorlar. Cumhuriyetimizin kurucusu Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere hepsine saygılarımı sunuyorum. Öğretmenlerimiz ne kadar emek verirse öğrencileri de o kadar güzel olacaktır. Bundan da şüphemiz yok. Öğretmenlerimizin elini öpülesi insanlardır.”

Batman Kozluk İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Toprak, Şehit Şenay Aybüke Yalçın anısına Müzik Öğretmenleri ile birlikte koro kurduklarını ifade etti. Toprak, “Çok sevdiğimiz Aybüke öğretmenimizi kaybettikten sonra onun anısına, hatırasına bir koro kuralım dedik. Kozluk ilçesindeki bütün öğretmenlerimizi gruba dahil ettik. Aybüke Öğretmenin anısını yaşatmak için elimizden geleni yapacağız. Bizim ilçemiz için bir sembol oldu. Kendisini hiç biz zaman unutmayacağız” dedi.

Batman Koro Ekip Şefi Hakan Karbulut ise şunları söyledi:

“Rahmetli Şenay Aybüke Yalçın ile Batman Kozluk ilçesinde beraber görev yaptık. Aynı okulda değildik ama arkadaşlarımız ile beraber müzik öğretmeleri grubunda birlikteydik. Çok güzel bir konser verdik. Konser sonrasında da görüşmeye devam ettik. Programlarda yine sahne aldık. Güzel bir arkadaş ortamımız vardı. Şehit olmasından sonra biz bir süre tabi psikolojik sorunlar yaşadık. Arkadaşımızın ardından rahmet okumaktan başka ne yapabilir diye düşündük. Biz müzik öğretmeniyiz. Müzik öğretmenimizi en iyi şekilde anabileceğimiz yolda kendisi için kuracağımız koro olur diye düşündük. 32 kişilik bir koromuz var. Bakanlığımız davet etti. Şehit Şenay Aybüke Yalçın adına verilecek konser için burada olmamız istendi.”