İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şehit cenazesinde gözaltına alınan 34 kişiden 27'si adliyeye getirildi

Şehit Deniz Yüzbaşı Celaleddin Özdemir’in cenazesi öncesinde gözaltına alınan 34 kişi’den 27’si adliyeye getirildi.

Şehit Deniz Yüzbaşı Celaleddin Özdemir'in cenazesi öncesinde gözaltına alınan 34 kişi'den 27'si adliyeye getirildi.


Suriye'de PKK/YPG'li teröristlerin saldırısında şehit düşen Piyade Deniz Yüzbaşı Celaleddin Özdemir için Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenen tören öncesinde, hareketlerinden şüphelenilen ve provokatif eylem yapabileceği düşünülüp gözaltına alınan 34 kişi'den 27'si emniyetteki işlemleri ve sağlık kontrolünden sonra Ankara Adliyesine sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.