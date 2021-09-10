Şehit eşi trafik kazasında hayatını kaybetti

11 Eylül 2020 yılında Van'ın Çatak ilçesi kırsalında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan askerlerden Jandarma Uzman çavuş Yusuf Uyar'ın eşi Pınar Uyar Polatlı'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybederken, oğlu Sabri Mete Uyar ve yeğeni olduğu öğrenilen A.C ise yaralandı.

Kaza; Polatlı Basri Mahallesi Ayaş yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; şehidin eşi Pınar Uyar'ın kullandığı 06 JOT 66 plakalı otomobil Basri çıkısında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu.

Yoldan geçen diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta bulunan 3 kişiden 1'i olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Yapılan araştırmalarda hayatını kaybedenkişinin11 Eylül 2020 yılında Van'ın Çatak ilçesi kırsalında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan askerlerden evli ve 1 çocuk babası olan Jandarma Uzman çavuş Yusuf Uyar'ın eşi Pınar Uyar olduğu belirlendi. Şehidin oğlu Sabri Mete Uyar ve eşinin yeğeni A.C yaralandı.

Yaralılar Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Eşinin şehadet tarihinden 1 gün önce hayatını yitirdi.

Şehit Yusuf Uyar'ın 11 Eylül 2020 tarihinde şehadet haberini alan aile fertleri aradan geçen 1 yıl sonra ise karısı Pınar Uyar'ın 1 gün önce 10 Eylül 2021 tarihinde acı haberini aldı.

Şehidin eşi Pınar Uyar'ın, yarın Yassıhöyük Mahallesi'nde yapılacak olan cenaze töreninin ardından defnedileceği öğrenildi.