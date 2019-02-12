Şehit helikopter pilotuna son görev

İstanbul Çekmeköy'deki helikopter kazasında şehit olan Kara Pilot Yüzbaşı Semih Özcan, Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul Çekmeköy'deki helikopter kazasında 4 şehitten biri olan olan Kara Pilot Yüzbaşı Semih Özcan için Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde düzenlenen tören düzenlendi. Şehidin Annesi Nezime Özcan, babası İlhami Özcan ve eşi Gizem Özcan cenaze törenine katılan üst düzey devlet erkanının başsağlığı dileklerini kabul etti. Hamdi Akseki Camii'ndeki törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, siyasal parti temsilcileri, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende gözyaşları sel oldu, şehit Özcan'ın naaşı, kılınan cenaze namazı sonrasında teşrik tekbirleri eşliğinde top arabasına konuldu. Şehidin yakınları top arabasının ardından gözyaşı döktü. Şehidin eşi ise son görevinde eşine, “Canım hayatım kahramanım benim” diye seslendi. Ardından şehidin cenazesi Cebeci Askeri Şehitliğinde toprağa verildi.

Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Özcan, 2008 yılında mezun olduğu Kara Harp Okulu'ndan Muharebeci olarak göreve başladı. Aldığı Temel Subay Eğitimini 1'incilik ile bitirerek dikkatleri üzerine çekti. 2011 yılından beri Kara Havacı pilot meslek hayatına devam eden Özcan, Erzincan ve Elazığ'da gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonlarına katıldı. Başarı dolu Subay hayatını sürdüren Özcan, 11 Şubat'ta İstanbul'da geçirdiği helikopter kazasında şehit oldu.