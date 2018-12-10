Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Tufan'ın kızı Meryem'e doğum günü sürprizi

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, 2015 yılında Diyarbakır'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Tufan'ın kızı Meryem Tufan'ın 10. yaş gününü kutlamak için şehidin Keçiören'de yaşayan ailesine sürpriz ziyarette bulundu.

Ak, çocuklarla yakından ilgilendi

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, ‘İnsan değerlidir' anlayışıyla sürdürülen gönül belediyeciliği faaliyetleri kapsamında Diyarbakır'ın Lice ilçesinde hain teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Tufan'ın Keçiören'de yaşayan ailesine ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında şehidin kızı Meryem Tufan'ın 10'uncu yaş gününü kutlayan Başkan Ak, şehidin oğlu Ömer Ali Tufan'a ve eşi Havva Tufan'a da hediyelerini vererek mutluluklarına ortak oldu. Havva Tufan'la bir dizi sohbet gerçekleştiren Ak, Meryem için kesilen pastanın ardından hatıra fotoğrafı çektirerek Meryem'e hayırlı ve uzun ömürler diledi. Hediye oyuncakları Meryem ve Ömer Ali'yle açarak onlarla yakından ilgilenen Ak, Keçiören Belediyesi olarak her zaman tufan ailesinin yanında olacaklarını kaydetti. Havva Tufan da sürpriz ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Allah başkanımızdan razı olsun. Bizi mutlu günümüzde yalnız bırakmadı. Ziyaretiyle bizi onurlandıran başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Bu milletin mensubu olmaktan gurur duyuyorum”

Keçiören'in gazilerini ve şehit yakınlarını her fırsatta ziyaret eden, özel günlerinde onları yalnız bırakmayan Başkan Ak, “Vatan için canını feda etmiş ve etmeye hazır olan bir milletin mensubu olmaktan gurur duyuyorum. Türkiye'yi zayıflatmaya çalışanlar, milli ve manevi duygusu her şeyin önünde olan milletimizin vatan sevgisini göz ardı ediyorlar. Son olarak 15 Temmuz hain darbe kalkışmasında bunu dünyaya gösterdik. Bu vesileyle aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün de şehidimiz Muhammed Tufan'ın biricik evladı Meryem Tufan'ın doğum günü olduğunu öğrenerek mutluluklarına ortak olmak istedik. Meryem'e de hayırlı uzun ömür diliyorum” dedi.