Keçiören'de Şehit Kubilay Mahalle Konağı'nın yapımı tamamlandı. Özel günlerde hizmet vermesi ve kültürel etkinlikler için de kullanılması planlanan konağın ilerleyen günlerde açılışı yapılarak hizmete sunulacağı bildirildi.

Keçiören Belediyesi, düğün ve nişan gibi özel günlerin yanı sıra kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak olan Şehit Kubilay Mahalle Konağı'nın yapımını tamamladı. Çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarıyla estetik bir görünüme kavuşan konağın iç kısmı da özenle dekore edildi. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Şehit Kubilay Mahallesi'ne inşa edilen mahalle konağının yapımını tamamladıklarını, önümüzdeki günlerde açılışını yaparak hizmete açacaklarını belirtti. Altınok, “İlçemizdeki mahalle konaklarının sayısını artırıyoruz. Vatandaşımıza özel günlerde ev sahipliği yapan konaklarımız ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ücretsiz hizmet veriyor. Şehit Kubilay Mahalle Konağımız şehrimize ve tüm Keçiörenlilere hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

“Sokak düğünlerinin önüne geçiyoruz”

İlçedeki mahalle konaklarının yanı sıra düğün salonlarının da ücretsiz hizmet vererek sokak düğünlerinin önüne geçileceğini belirten Başkan Altınok, “Göreve geldiğimiz ilk günden beri belediyemiz bünyesindeki Yunus Emre, Çaldıran, Bademlik, Abdürrahim Karakoç ve Mevlana düğün salonlarımızda çiftlerimize ücretsiz düğün hizmeti veriyoruz. Şehrimizde yaygınlaştırdığımız mahalle konaklarıyla da vatandaşımıza özel günlerde nezih bir ortam sunuyoruz. Mahalle konaklarımız sayesinde sokak düğünlerinin de önüne geçiyoruz” ifadelerini kullandı.