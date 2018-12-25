Şehit Mustafa Ünal'ın adı laboratuvarda yaşatılacak

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ile Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, 2017 yılında Hakkari Çukurca'da şehit olan Mustafa Ünal adına İncirli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Metal Teknolojisi Alanı Laboratuvarı'nın açılışını gerçekleştirdi. Açılışa Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık ve şehidin babası Kahraman Ünal da katıldı.

2017 yılında Hakkari Çukurca'da şehit olan Mustafa Ünal adına İncirli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Metal Teknolojisi Alanı Laboratuvarı açılışı için okulun konferans salonunda program düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından şehit Mustafa Ünal'ın öğrencilik ve askerlik hayatının yer aldığı video gösterimi yapıldı. Daha sonra lise öğrencisi Celil Berkay Özcan tarafından okunan şiirle duygusal anlar yaşandı. Protokol konuşmaları sırasında kürsüye gelen şehit babası Kahraman Ünal, İncirli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden mezun olan oğlu şehit Mustafa Ünal adına açılan laboratuvardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Şehitlik mertebesine erişen oğlumla gurur duyuyorum. Onun ismini mezun olduğu okulun laboratuvarında yaşatmak onur ve gurur verici” diye konuştu.

“Okullarımıza desteğimiz devam edecek”

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Kıymetlimiz, şehidimiz Mustafa Ünal adına açılan laboratuvar için düzenlenen anlamlı törende bulunuyor olmaktan mutluluk duyuyorum. Bu okulun kıymetli öğrencilerinden olan ve vatan uğruna canını feda eden Mustafa Ünal'ın ismini taşıyan laboratuvarın öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bütün vatan şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Laboratuvarın açılışında emeği geçen Kahraman Ünal'a ve hayırseverlerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Biz de Keçiören Belediyesi olarak okulumuza destek vermeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı. Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, “Şehitlerimizin vatan için verdikleri mücadeleyi kelimelerle tarif etmek zor. Bayrağımız, şehitlerimiz sayesinde gönderde şanlı bir şekilde dalgalanmaktadır. Şehidimiz adına açılan laboratuvar hayırlı olsun. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Ak ve Bulut yeni laboratuvarı inceledi

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ve Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, desteklerinden dolayı Kahraman Ünal'a ve hayırsever işadamlarına teşekkür plaketi verdi. Plaket takdiminin ardından laboratuvar alanına geçildi. Şehidin babası Kahraman Ünal'ın ve hayırsever iş adamlarının desteğiyle açılan Metal Teknolojisi Alanı Laboratuvarı'nın açılışını Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık ve şehidin Babası Kahraman Ünal gerçekleştirdi. Bulut ve Ak laboratuvar alanını gezerek incelemelerde bulundu. Öğrencilerle ve velileriyle hatıra fotoğrafı çektiren Ak, öğrenciler tarafından üretilen teknik ve teknolojik maketlerle ilgili bilgiler aldı. Okulun herhangi bir ihtiyacı olup olmadığını okul müdüründen öğrenen Ak, gerekli desteğin verileceğini kaydetti.