Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın adı kütüphanede yaşatılacak

Batman'ın Kozluk ilçesinde 2017 yılında terör örgütü PKK tarafından şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın adını yaşatmak adına Başkentte halk kütüphanesi açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Keçiören Belediyesi işbirliğinde, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın adını yaşatmak amacıyla halk kütüphanesi açıldı. Keçiören Yayla Mahallesi'nde kurulan kütüphanenin açılış törenine; Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, Şehit Şenay Aybüke Yalçının ailesi, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

“Hedefi milletine ve devletine fayda sağlamaktı”

Burada konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, şehit öğretmenin ailesine baş sağlığı dileyerek, “Aybüke kızımızın hayalleri, sevdaları okumak ve okutmaktı. Hedefi milletine ve devletine fayda sağlamaktı. Okuyor, öğretmen oluyor, Doğu ve Güneydoğuda görev yapıyor. Oradaki çocuklarımızı yetiştirirken de hain terör örgütü PKK tarafından şehit ediliyor. Şenay Aybüke kızımız oradaki çocuklarımızı yetiştirmekten başka ne yaptı? Oralarda öğretmen demek aynı zamanda okulun, köyün, öğrencilerin her şeyi demektir. Öğrencilerin kılık kıyafeti, okulun boyası badanası demektir. Aybüke kızımızın ruhu bizimledir. Yüce Allah'tan kendisine rahmet ailesine baş sağlığı ve sabır diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Oy ayrı bir şey iktidar olmak ayrı bir şey”

Belediye Başkanı Altınok, terör örgütü PKK ve uzantılarıyla çıkar amaçlı iş birliği içinde olduğunu belirttiği siyasetçilere seslenerek, “Oy ayrı bir şey iktidar olmak ayrı bir şey. Ama ne diyor Atatürk, ‘Mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır.' Oy alayım iktidar olayım diye masaya oturan herkes haindir, bu kadar net söylüyorum. Bu kadar askerimizi, polisimizi, vatandaşımızı öğretmenimizi öldüren vatan hainleriyle kimse iş birliği yapamaz. Aybüke Yalçın kızımızı bütün şehitlerimizi, yiğitlerimizi kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi