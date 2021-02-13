İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şehit Piyade Er Selim Gedik'in 'Şehadet Belgesi' ailesine takdim edildi

Hakkari’de şehit düşen Piyade Er Selim Gedik’in ’Şehadet Belgesi’ ailesine takdim edildi.

Hakkari'de şehit düşen Piyade Er Selim Gedik'in 'Şehadet Belgesi' ailesine takdim edildi.


Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'de şehit düşen Piyade Er Selim Gedik'in 'Şehadet Belgesi'nin ailesine takdim edildiğini duyurdu. MSB'den yapılan açıklamada, “Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Hakkâri'de, teröristlerce döşenen EYP'nin patlaması sonucu 24 Ocak 2021 tarihinde şehit olan Piyade Er Selim Gedik'in “Şehadet Belgesi”ni Sakarya'da yaşayan değerli ailesine takdim ettik. Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz" denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.