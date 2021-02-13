Şehit Piyade Er Selim Gedik'in 'Şehadet Belgesi' ailesine takdim edildi

Hakkari'de şehit düşen Piyade Er Selim Gedik'in 'Şehadet Belgesi' ailesine takdim edildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'de şehit düşen Piyade Er Selim Gedik'in 'Şehadet Belgesi'nin ailesine takdim edildiğini duyurdu. MSB'den yapılan açıklamada, “Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Hakkâri'de, teröristlerce döşenen EYP'nin patlaması sonucu 24 Ocak 2021 tarihinde şehit olan Piyade Er Selim Gedik'in “Şehadet Belgesi”ni Sakarya'da yaşayan değerli ailesine takdim ettik. Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz" denildi.