Şehit Polis Memuru Baybörü son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Polis Memuru Hızır Bekir Baybörü Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

Balıkesir'in Havran ilçesinde 8 Ekim'de trafik kazası sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede dün şehit olan Polis Memuru Hızır Bekir Baybörü'nün cenazesi için Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Valisi Vasip Şahin, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Ankara Milletvekili Levent Gök katıldı.

Camideki törenin tamamlanmasının ardından Bakan Soylu, şehit annesinin elini öperek acılı anneyi teselli etti