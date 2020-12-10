Şehit polis memuru Metin Gülmez son yolculuğuna uğurlandı

Başkent'te görev yaptığı sırada geçirdiği kaza sonrası kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Metin Gülmez, düzenlenen törenle toprağa verildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Toplu Kuvvet Birlik Amirliği kadrosunda görev yapan Metin Gülmez, korona virüs sebebi ile sokağa çıkma kısıtlamaları denetimleri kapsamında görev yaparken meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Tedavi gördüğü hastanede 11 gün sonra şehit olan Gülmez'in naaşı, bugün Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen resmi törenin ardından cenaze namazı için Mehmet Hamdi Akseki Camii'ne getirildi. Şehit polisin cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MHP Lideri Devlet Bahçeli, Ankara Valisi Vasip Şahin ve yakınları iştirak etti. Kılınan cenaze namazının ardından şehit Gülmez'in naaşı defnedilmek üzere Karşıyaka Mezarlığı'na götürüldü.