Şehit polis memuru Özgür Barçın, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

Suriye'nin Telabyad bölgesinde PKK/PYD terör örgütünce kullanılmak üzere bulunan patlayıcı maddenin imhası sırasında şehit olan 40 yaşındaki bomba imha uzmanı polis memuru Özgür Barçın'ın cenazesi memleketi Ankara'da toprağa verildi.

Suriye'nin Telabyad bölgesinde PKK/PYD terör örgütünce kullanılmak üzere bulunan patlayıcı maddenin imhası sırasında şehit olan Özgür Barçın'ın cenazesi Şanlıurfa GAP Havaalanı'nda düzenlenen törenin ardından Ankara'ya getirildi. Şehit Barçın için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Ankara İl Müftüsü Hasan Çınar tarafından kıldırılan cenaze namazı ve yapılan duanın ardından şehidin naaşı Sincan Cimşit Mezarlığına defnedildi. Törende şehidin ailesi ve yakınları gözyaşı döktü.

Törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Organel Arif Çetin, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Valisi Vasip Şahin, MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal, MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, kamu kurum ve kuruluş yetkilileri, şehidin mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Şanlıurfa Akçakale sorumluluk bölgesindeki Tel Abyad'da, terör örgütü PKK/PYD'nin yapmayı planladığı bombalı saldırı eylemlerinde kullanacağı patlayıcı malzemelere polislerin müdahalesi esnasında dün patlayıcılar infilak etmiş, olayda 2 polis memuru şehit olurken, 11 polis memuru yaralanmıştı.