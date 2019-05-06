Şehit polis memurunun arkadaşları hastaneye akın etti.

Ankara'da uygulama noktasında, görevi başındayken bir aracın çarpması sonucu şehit olan polis memuru Mevlüt Metin'in haberini alan arkadaşları hastaneye akın etti.

Ankara'da uygulama noktasında, görevi başındayken dur ihtarına uymayan bir aracın çarpması sonucu şehit olan polis memuru Mevlüt Metin'in, şehit olduğunu öğrenen arkadaşları Pursaklar Devlet Hastanesine akın etti.

Olayın hemen sonrasında, polis memuru Mevlüt Metin'in kaldırıldığı Pursaklar Devlet Hastanesine gelen Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz konuyla ilgili bilgi aldı.