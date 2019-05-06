İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şehit polis memurunun arkadaşları hastaneye akın etti.

Ankara’da uygulama noktasında, görevi başındayken bir aracın çarpması sonucu şehit olan polis memuru Mevlüt Metin’in haberini alan arkadaşları hastaneye akın etti.

Ankara'da uygulama noktasında, görevi başındayken bir aracın çarpması sonucu şehit olan polis memuru Mevlüt Metin'in haberini alan arkadaşları hastaneye akın etti.


Ankara'da uygulama noktasında, görevi başındayken dur ihtarına uymayan bir aracın çarpması sonucu şehit olan polis memuru Mevlüt Metin'in, şehit olduğunu öğrenen arkadaşları Pursaklar Devlet Hastanesine akın etti.


Olayın hemen sonrasında, polis memuru Mevlüt Metin'in kaldırıldığı Pursaklar Devlet Hastanesine gelen Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz konuyla ilgili bilgi aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.