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Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı

Gaziantep’te, görev esnasında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Yusuf Çelik, memleketi Ankara’da yapılan törenin ardından toprağa verildi.

Gaziantep'te, görev esnasında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Yusuf Çelik, memleketi Ankara'da yapılan törenin ardından toprağa verildi.


Görev sırasında geçirdiği trafik kazasında şehit olan 22 yaşındaki polis memuru Yusuf Çelik'in cenazesi, Gaziantep'te yapılan tören sonrası memleketi Ankara'ya getirildi. Şehit Yusuf Çelik için, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.


Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Ankara Valisi Vasip Şahin, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ve Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin ve şehidin meslektaşları katıldı.


Şehit polis memuru Yusuf Çelik, Gaziantep Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yaptığı esnada kaçan aracı kovalarken, direksiyon hakimiyeti kaybı sonucu ağaca çarpan polis aracında hayatını kaybetmişti.

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