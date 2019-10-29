Şehit Seher Yaşar hatıra ormanında ilk fidanlar

15 Temmuz Hain Darbe Girişiminde Ankara'da Özel Harekât Daire Başkanlığında görevliyken Şehit olan Komiser Yardımcısı Seher Yaşar için geçtiğimiz yıl kurulan hatıra ormana ilk fidanlar dikildi. Fidan dikim töreni Şehit Yaşar'ın anne ve babasının katılımıyla gerçekleştirildi.

Polatlı İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Orman Şefliği tarafından hazırlanan proje kapsamında İlçemiz Üçpınar Mahallesinde 15 Temmuz Şehidi Şehit Seher Yaşar adına kurulacak olan hatıra ormanına ilk fidanlar ilçe protokolü tarafından dikildi. Fidan dikme törenine; Kaymakam Mahmut Nedim Tunçer ve Eşi Aysel Tunçer, İlçe Emniyet Müdürü Cemil Karakaya, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erkan Çinar, İlçe Müftüsü Hayri Cihangeri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burhanettin Sütçü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Emel Üneşi, İlçe Yazı İşleri Müdür V. Cem Bilge, Şehit Seher Yaşar'ın Babası Veysel Yaşar ve Annesi Dilek Yaşar, Şehidimizin adının verildiği Şehit Seher Yaşar Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi Öğretmenleri ve öğrencileri katıldı.

Tunçer: “Aziz hatıralarını sonsuza dek yaşatacağız”

Fidan dikim töreninde konuşan Kaymakam Tunçer: “Bu gün burada 15 Temmuz Şehidimiz Seher Yaşar için fidan dikmek amacıyla bir araya gelmiş bulunmaktayız. Biz eğer bu gök kubbe altında rahat bir şekilde yaşıyorsak, eğer yurdumuz işgal edilmemişse, bunu bu kahraman vatan evlatlarımıza borçluyuz. Allah onları doğuran analardan binlerce kez razı olsun, Allah mekânlarını cennet eylesin. Onların aziz hatıralarını sonsuza dek yaşatacağız. Kahramanlarımızı unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu vesile ile her zaman olduğu gibi bu gün de İlçemizin her köşesinde ağaçlandırma çalışmalarını yapan, İlçemizi yeşillendiren Başta İlçe Orman Şefliği olmak üzere tüm ekibe teşekkür ediyorum. Bu gün burada dikeceğimiz fidanları gözümüz gibi koruyacağız, büyüteceğiz. Bu fidanlar bize çok derin anlamlar yüklüyor, ifade ediyor. Bu vesile ile Şehidimiz Seher Yaşar'a ve tüm şehitlerimize tekrardan Yüce Allah'tan rahmet diliyor hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum” dedi.