Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama Kurtarma Tatbikatının kara safhası tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen 'Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2019 Arama Kurtarma Tatbikatı'nın kara safhası tamamlandı.

Doğu Akdeniz'de, KKTC hava sahası, kara suları ve topraklarında ve Türkiye'nin arama kurtarma bölgesi içerisinde yer alan uluslararası sularda gerçekleştirilen ve geleneksel hâle gelen Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama Kurtarma Tatbikatı'nın bu seneki kara safhası sona erdi.

Tatbikatta KKTC Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığının tasarlayıp ürettiği insansız hava aracı (İHA) “Multicopter” de kullanıldı.

Tatbikatın kara safhası KKTC'nin 101 Evler (St.Hilarion) bölgesinde bugün planlanan senaryoya uygun şekilde yapıldı. Senaryoya göre; İzmir-Ercan güzergâhında uçuş yapan özel bir havayolu şirketine ait yolcu uçağı, iniş için alçalmaya başladığı sırada, Girne semalarında tehlike sinyali verdi. Bunun üzerine, KKTC Arama Kurtarma Teşkilatı faaliyete geçerek; üç sahil güvenlik botu, bir Arama Kurtarma Helikopteri, bir Ambulans Helikopteri ve uygun Arama Kurtarma Birlikleriyle beraber bölgeye yeteri kadar sağlık personeli kara aracı ile intikal ettirildi. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Arama Kurtarma Teşkilatından da arama kurtarma faaliyetine destek talebinde bulunuldu. Bu destek talebine Türkiye Arama Kurtarma Teşkilatı faaliyete geçerek bölgeye; bir Arama Kurtarma Uçağı ve bir Arama Kurtarma Helikopteri olay yerine sevk edildi. Olay yerine intikal eden ekipler senaryoya göre düşen uçaktaki yolcuları kurtararak görevi başarıyla tamamladı.

Öte yandan, KKTC Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığının bazı parçaları ithal olmakla birlikte, kendi bünyesinde tasarladığı ve üretimini sağladığı Multicopter, tatbikatın kara safhasında, bu yıl da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi görev yaptı.

Arama ve kurtarma faaliyetlerinde, havadan değerlendirme ve görüntüleme hizmeti vermesi amacıyla üretilen ve ilk olarak 2016 yılındaki tatbikatta kullanılmaya başlanan Multicopter, senaryo gereğince, bölgesel alan taraması yaparak ormanlık alanda arama faaliyeti gerçekleştirdi.

Tatbikatı izleyenler arasında; KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC Eski Başbakanı Tufan Erhürman, Emekli Korgeneral Ömer Paç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Cemal Volkan, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım'ın yanı sıra çok sayıda yerli ve yabancı gözlemci tatbikatı takip etti.

Arama kurtarma tatbikatının ilk bölümü olan kara safhasına; Filistin, Katar, Pakistan, Kosova ve Nijerya'dan yabancı gözlemciler başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.

Tatbikatın basın brifingine katılanlar arasında, Şehit Teğmen Caner Gönyeli'nin eşi Nükhet Gönyeli başta olmak üzere çok sayıda yakını yer aldı.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan tarafından Şehit Teğmen Caner Gönyeli'nin eşi Nükhet Gönyeli'ye tatbikat anısına plaket verildi. Algan, "Bu sene kaybettiğimiz şehidimizin annesi Kezban Gönyeli'yi de rahmetle anıyoruz. KKTC'nin insani amaçlarla yürütülen arama kurtarma faaliyetlerinde kazandığı arama kurtarma imkan kabiliyetini fiilen denemek ve Doğu Akdeniz'de, uluslararası sularda, uluslararası denizcilik örgütüne deklare edilmiş Türk arama kurtarma bölgesindeki arama kurtarma faaliyetleriyle ilgili yetkimizi vurgulamak amacıyla her yıl icra edildiği gibi bu yıl da 10-19 Haziran tarihinde Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama Kurtarma davet tatbikatının fiili bölümü icra edilecek. Arama Kurtarma Harekatı doğrudan insan hayatı ile ilgili olduğundan zamana karşı ve ölümle yaşam arasında icra edilmek zorundadır. KKTC, anavatanı Türkiye Cumhuriyeti unsurları ile gönül ve emel birliği içerisinde her ortamda, gece ve gündüz, kara sularında veya uluslararası sularda her yerde ve her zaman arama kurtarma harekatı icra etmeye hazırdır" ifadelerini kullandı.