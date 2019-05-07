Şehit Trafik Polisi için Çevik Kuvvet Müdürlüğü'nde tören

Pursaklar ilçesinde yol kontrol uygulaması sırasında bir sürücünün uygulama noktasına dalması sonucu şehit olan şehit polis memuru Mevlüt Metin için Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde tören gerçekleştirildi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, Ankara Valisi Vasip Şahin, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Ankara İl Jandarma Komutanı Ünsal Bulut, şehidin ailesi ve silah arkadaşları katıldı. Törende Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya'nın Trafik Polis Kıyafetiyle katılması dikkat çekti.

Törende konuşan Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, "1988 yılından günümüze kadar çeşitli illerde çalışmalar yapmış. Devleti ve milleti uğruna gece gündüz demeden fedakarca mesai harcamıştır. Böyle fedakar ve cefakar bir evlat yetiştirdikleri için şehidimizin ailesine şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Mevlüt kardeşim gözün arkada kalmasın bugüne kadar en yukarıda taşıdığın bayrağı senden sonra da bu nöbeti devralıp taşıyacak binlerce yüzlerce Mevlütümüz var" dedi.

Şehit yapılan törenin ardından memleketi Çankırı'ya uğurlandı.