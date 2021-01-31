Şehit Umut Coşkun'un adı Mamak'ta yaşatılacak

Hatay'ın Hassa ilçesinde görevliyken 16 Ekim 2019 tarihinde Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerin keskin nişancı ve havan atışı saldırısında ağır yaralanarak şehit olan Piyade Uzman Çavuş Umut Coşkun adına Mamak Üreğil Mahallesi'nde yapılan cami dualarla ibadete açıldı.

Açılışa İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Ankara Valisi Vasip Şahin, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı ve vatandaşlar katıldı. Şehidin ailesinin de hazır bulunduğu açılışta protokolün kurdeleyi kesmesiyle cami ibadete açıldı. Korona virüs tedbirlerinin ön plana çıktığı açılışın ardından bir açıklama yapan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ”Vatan sevgisi imandandır anlayışı bizim inancımıza egemen olan bir anlayış. Bu çerçevede burada Mamak'ımızın evladı, şehidimiz Umut Coşkun kardeşimizin adının verildiği caminin açılışında bulunmaktan büyük mutluluk ve onur duyduğumu sizlerle paylaşmak isterim. Bizim anlayışımızda camiler yerleşim yerimizin en güzel yerindedir. Genelde mimari katkıyla da bulunduğu yere önemli bir güzellik getirir. Tüm inançlarda bu böyledir. İbadet yerleri en güzel mimari ile yapılır ve bulunduğu yere değer katar. Bu camimiz de buraya ayrı bir değer katacaktır. Rabbim, minarelerden yükselen ezanlar hürmetine bu memlekete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. Hainlere fırsat vermesin. Allahû Teâlâ, emeği geçenlerden razı olsun. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin. Mekanlarını cennet eylesin. Rabbim bizlere de şehitlerimizin şefaatlerine ulaşmayı nasip etsin. Vatanımızı şehitlerimizin canlarına borçlu olduğumuzu unutmuyoruz, unutmayacağız. Kıyamete kadar ezanlarımız susmasın. Bu anlamlı caminin Mamak'ımıza, memleketimize ve halkımıza hayırlı olması dilekleriyle tüm şehitlere rahmet diliyorum” dedi.

2 bin kişi kapasiteli camide, 1995 yılında Elazığ Mağden'de teröristlerce şehit edilen Bayram Kesekler adına da Kur'an kursu yapıldı.