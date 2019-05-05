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Şehit yüzbaşı Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

Suriye’nin Azez bölgesinde PKK/YPG’li teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Yüzbaşı Celaleddin Özdemir, Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı.

Suriye'nin Azez bölgesinde PKK/YPG'li teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Yüzbaşı Celaleddin Özdemir, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.


Suriye'nin Azez ilçesi kırsalında PKK/YPG'li teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesinde şehit olan Yüzbaşı Celaleddin Özdemir için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınan cenaze namazına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, milletvekilleri, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, omuzlarda bir süre taşındıktan sonra top arabasına konuldu. Cenaze aracının geçişi sırasında anne Keziban Özdemir, eşi Hande Özdemir ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Evli ve 2 yaşında bir kız çocuğu bulunan şehit Yüzbaşı Özdemir, Cebeci Askeri Şehitliği'nde toprağa verilecek.

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