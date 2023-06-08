Şehit Yüzbaşı Burak Coşkun Parkı Keçiören'de hizmete açıldı

Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Şehit Kubilay Mahallesi'ne inşa edilen ve “Şehit Yüzbaşı Burak Coşkun” ismi verilen parkın açılışı yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan açılış programında Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Programında katılımcılara hitaben konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Şairimiz diyor ki 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.' Rabbimiz de ayetinde diyor ki, ‘Şehitler ölmez, onlar diridirler; lakin siz onları göremezsiniz ama onlar sizi görür.' Bu topraklar için Çanakkale'de, Yemen'de, Türkiye'nin dört bir yanında şehitler verdik. Eğer bugün vatanımız, ülkemiz, devletimiz varsa bunu önce Rabbimize sonra şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Şairimiz Mehmet Akif Ersoy diyor ki, ‘Bir ülke ki şehitlerine sahip çıkmazsa bilesiniz ki gün olur o ülke uğruna şehit olacak kimse kalmaz.' Burak Coşkun komutanımız da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin onur ve gurur sayfasında bir yıldız olarak devletimiz var olduğu sürece kalacaktır inşallah” dedi.

Türkiye'nin birlik ve bütünlüğüne yönelik oyun ve senaryoların sürekli devreye sokulduğunu da dile getiren Altınok konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Türkiye zor bir coğrafyada bulunuyor. Türkiye'yi nasıl böler ve parçalarız diyerek oyun ve senaryolar sürekli yazılıyor. Bin yıldır bu topraklardayız ve bu topraklarda yaşamanın bir bedeli var. Bu topraklarda yaşamamız da Burak Coşkun gibi kahraman ve şehitlerimiz sayesindedir. Türkiye bölgesinde artık daha fazla söz sahibidir. Savaş uçağı olan bir Türkiye, Savaş gemisi olan bir Türkiye, uzun menzilli füzesi olan bir Türkiye, tankının bakımını İsrail`e yaptıran değil tank üreten bir Türkiye, İHA ve SİHA'ları olan bir Türkiye var. Dağlarında artık teröristin, vatan hainlerinin, taşeronların bayrağı olan değil Türk bayrağı olan bir Türkiye var. Cudi`de, Tendürek'te bayrağımız var. Daha önce bu dağlara giremiyorduk. Silahlarımızı hem ülke içinde ve hem ülke dışındaki operasyonlarımızda kullanıyoruz. Biz bunlara sahip oldukça yeniden dünyadaki medeniyetin merkezi olacağız. Büyük bir medeniyete sahip ecdadın evlatları olmanın şerefini de yaşamaya devam edeceğiz. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz ilelebet var olsun. Başta Türkiye Cumhuriyeti devletimizin kurucusu, banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı, şehit ve gazilerimizi, Anadolu'yu Anadolu yapan analarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz.”

Burak Coşkun'un Annesi Gülten Coşkun da duygusal bir konuşmayla oğluna seslenerek, “Canım oğlum Burak. Sen vatan için canını feda ettin. Bize ise bu güzel parkı hatıra olarak bıraktın. Buranın yapımında emeği geçen başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Kurdele kesim merasiminin ardından park hizmete açıldı.

Şehit Yüzbaşı Burak Coşkun Parkı'nın açılışına Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Şehit Burak Coşkun'un Babası Gülbay Coşkun, Annesi Gülten Coşkun ve Eşi Müge Coşkun, şehidin komutanı Albay Yakup Kutman, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Yüzbaşı Burak Coşkun kimdir

Burak Coşkun, Gara'ya ilk adım atan ve 3 silah arkadaşıyla şehit olan Pençe Kartal-2 harekatı Piyade Yüzbaşısıdır. Burak Coşkun'un askerliğinin büyük bir bölümü Kuzey Irak'ta geçmiştir. Yüzbaşı Burak Coşkun, şehit olduğu zaman 46 yaşındaydı. Şehidin baba evi de Ankara'dadır. Yüzbaşı Burak Coşkun, ailesinin tek oğludur ve 6 yaşında bir kızı vardır. Burak Coşkun, Pençe Kartal-2 Harekâtında 10 Şubat 2021 tarihinde şehit olmuştur.