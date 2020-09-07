Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2020 nefes kesiyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2020'nin devam ettiğini açıkladı.

MSB, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2020, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı birliklerinin katılımıyla devam ettiğini belirtti. MSB, nefes kesen tatbikatın fotoğraflarını da paylaştı.