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Şehitler Cebeci Askeri Şehitliği'nde dualarla anıldı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümünde Cebeci Askeri Şehitliği'nde şehitler dualarla anıldı.


18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla Ankara'daki Cebeci Askeri Şehitliği'nde tören düzenlendi. Törende İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlik anıtına çelenk konularak, şehitler için saygı atışı gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilen törende, Ankara İl Müftüsü Yusuf Doğan şehitler için dua okudu. Daha sonra Ankara Vali Yardımcısı Recep Erkılıç şehitlik defterini imzaladı.


Ankara Vali Yardımcısı Recep Erkılıç ve beraberindeki heyet, şehit kabirlerini ziyaret ederek, şehit ailelerine başsağlığı dileklerini iletti. Vali Yardımcısı Erkılıç'ın yanı sıra törene komutanlar, valilik ve belediye yetkilileri, şehit aileleri ve yakınları katıldı.

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