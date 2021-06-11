Şehitler Çeşmesi adına yakışır hale geldi

Ankara'nın Akyurt ilçe merkezine 7 kilometre mesafede bulunan Şehitler Çeşmesi'nin çevresi, Akyurt Belediyesi tarafından şehitlerin hatırasına yakışır şekilde yeniden düzenlendi.

Çankırı Devlet Karayolu üzerinde bulunan ve terörle mücadelede şehit düşen askerlerin isimlerinin yer aldığı Şehitler Çeşmesi'nde çalışmalar tamamlandı. Şehitlerin hatırasını yaşatmak ve adına yakışır hale getirmek için alanı yeniden düzenlediklerini belirten Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, şehirlerarası yol güzergahında yer alması nedeniyle yolcuların dinlenebilecekleri alanlar oluşturduklarını ifade etti. Ayık şunları söyledi:

“Akyurt'umuzun şehitlerimize olan saygısını göstermek için yıllar önce bu çeşme inşa edildi. Burası Kalecik, Çankırı, Kırıkkale ve kuzey illerimize giden bir yol. Buradan geçen herkes çeşmemizi kullanır, burada soluklanır. Yıllar içerisinde meydana gelen yıpranmanın sonucunda çeşmemize müdahale ettik. Çevresiyle birlikte yeniden dizayn ettiğimiz mekanda çalışmalarımız hemen hemen tamamlandı. Akyurt'un terörle mücadelede verdiği şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu çeşmemizi insanlarımız özenle kullanarak geleceğe taşıyacaklar. Yolcular burada durakladıklarında oturup vakit geçirmek için kamelyalarımızı kullanacak. Kamelyalarımızda oturup suyundan içecek, şehitlerimizin ruhlarına bir Fatiha okuyacak. Düzenleme çalışmalarımızın hayırlı olmasını diliyor, bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum.”