"Şehrin Işıkları" Ankara'da

Ş. (UEDAŞ) tarafından Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Sergi Salonu, sanatseverlere kapılarını açtı. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Bu sergi enerji sektörünün sanat sektörüne ve kültürel faaliyetlere kattığı enerjidir" dedi.

Ş. (UEDAŞ) tarafından Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Sergi Salonu sanatseverlere kapılarını açtı. UEDAŞ tarafından düzenlenen 'Şehrin Işıkları' fotoğraf yarışmasında dereceye giren fotoğraflar Şehrin Işıkları sergisinde sanatseverlerle buluştu. Bu yıl altıncısı düzenlenen yarışmanın sonuçlarının açıklanmasının ardından jüri tarafından belirlenen ilk 50 fotoğraf ilk kez EPDK'da görücüye çıktı. Serginin açılışını EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ve UEDAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir yaptı. Serginin açılışında UEDAŞ halkla ilişkiler ve iletişim temsilcilerinin yanı sıra EPDK bürokratları da yer aldı.

Sergi geziminin ardından basın mensuplarına sergiyle ilgili duygu ve düşüncelerini aktaran Yılmaz, sergi için, "Enerji sektörünün sanat sektörüne ve kültürel faaliyetlere kattığı enerji" olarak tanımladı. Dönemsel sıkıntılar yaşansa da bu tarz sosyal projelerden vazgeçmediklerini ifade eden Yılmaz, bunun da enerji sektörünün enerjisini ve dinamizmini gösterdiğine işaret etti.

Basın mensuplarına kısa bir değerlendirmede bulunan Özdemir ise, UEDAŞ'ın Türkiye'nin en güzel dağıtım şirketlerinden birisi olduğunu belirterek, "Bursa, Çanakkale, Balıkesir ve Yalova olmak üzere 4 tane şehrimiz var. Geçen sene 3 bin civarında katılım varken bu sene 5 binin üzerinde başvuru oldu. Enerji dağıtımının yanı sıra sanata da çok önem veriyoruz. Sevindirici noktalardan birisi uluslararası boyuta geldik. 15'in üzerinde yabancı ülkelerden fotoğraflar ödül aldı" diye konuştu.

UEDAŞ tarafından uluslararası çapta düzenlenen ve Türkiye'nin de dört bir yanından yarışmacıların katıldığı Şehrin Işıkları yarışmasına 5 binin üzerinde başvuru geldi. Amatör veya profesyonel olarak fotoğraf sanatına ilgi duyan herkesin katılımına açık olan yarışmaya katılım sayısında her geçen yıl artış yaşanıyor. Yarışmada dereceye giren fotoğraflar Türkiye'nin çeşitli illerinde sergileniyor.