Şeker hastalarında erken tanı ve doğru tedavi ile uzuv kayıplarını önlemek mümkün

Serap Ulusoy, “Hastanemizde yapılan tüm işlemlerle beraber uzuv kayıpları kişiye ve hastaya göre değişmekle beraber önlenebilir” dedi.

Serap Ulusoy, şeker (diyabet) hastalarının dikkat edeceği konular ve tedavi süreçleri hakkında İhlas Haber Ajansına özel açıklamalarda bulundu. Dr. Ulusoy, erken tanı, hastanın kendine iyi bakması ve sigarayı bırakmasıyla beraber uzuv kayıplarının bir miktar azaltılabileceğini söyledi.

“İlk günden itibaren bütün bakımlarını üstleniyoruz”

Genel Cerrah Uzmanı Dr. Serap Ulusoy, Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde diyabetik ayak hastaları, basınç yaralanmaları ve kronik yara hastaları ile ilgilendiklerini belirterek, “Hasta grubumuzun büyük bir çoğunluğunu diyabetik ayak hastaları yani şeker hastalığı nedeniyle ayağında yaralar gelişmiş hastalar oluşturuyor. Buraya çok farklı merkezlerden çok hasta geliyor. Bize geldiklerin ilk günden itibaren bütün bakımlarını üstleniyoruz. Bütün tıbbi tedavilerini burada yapabiliyoruz” dedi.

“Tedavi edilemez değil, mutlaka tedavi edilebilir”

Şeker hastalığının en önemli komplikasyonlarından birinin hastaların ayaklarında yara çıkması olduğuna dikkat çeken Genel Cerrah Uzmanı Dr. Ulusoy, şunları söyledi:

“Bunun farklı sebepleri var ama en önemli sebebi şeker hastalığı ile giden nöropati. Bu hastaların bacaklarının atar damarlarında ciddi tıkanıklar görüyoruz. Buna enfeksiyonlar ve ayaklarındaki şekil bozukları ekleniyor. Çok ciddi yaralar görüyoruz. Bu yaraları önlemek en önemli faktör. Tedavi etmesi oldukça zor. Tedavi edilemez değil, mutlaka tedavi edilebilir. Uzun, oldukça meşakkatli bir süreç. Önleyebilirsek, erken teşhis edebilirsek bu hastalar oldukça fazla vakit kazanacaklar, birçok hastalıktan da kurtulmuş olacaklar. Bunun için hastaların takiplerinin düzenli yapılması gerekiyor. Kontrollerine düzenli gelmesi gerekiyor. Kan şekerlerinin takip edilmesi gerekiyor.”

“Sigarayı bırakabilmeleri bu hastalığın tedavisinde bize büyük bir yol kat ettiriyor”

Şeker hastalarında sigara içiciliğinin önemli bir faktör olduğunu vurgulayan Dr. Ulusoy, “Hastaların büyük çoğunluğunda sigara içiciliği görüyoruz. Bu hastaların sigarayı bırakabilmeleri bu hastalığın tedavisinde bize büyük bir yol kat ettiriyor. Hastanın kendine iyi bakmasıyla, verilen ödevleri yerine getirmesiyle, şekerlerinin düşük olması ve sigarayı bırakmasıyla uzuv kayıplarını bir miktar azaltabileceğiz” diye konuştu.

Tedavi süreci ise şöyle

Bütün kronik yara hastalarını biz Bilkent Şehir Hastanesinde tedavi edebildiklerini ifade eden Genel Cerrah Uzmanı Dr. Ulusoy, “Burada Krinok Yara Ünitemiz ve yataklı servisimiz var. Hastalarımız ilk önce polikliniğimize başvuruyorlar. Poliklinikte ilk tetkikleri, kan tetkikleri, idrar tetkikleri, ultrasonları, röntgenleri yapılıyor ve tedavi süreçleri başlatılıyor. Eğer hastanın yatarak tedavi olması gerekiyorsa da kliniğimize yatırıyoruz. Burada bütün diyabetik ayak cerrahisi ile ilgili operasyonları gerçekleştirebiliyoruz. Damar tıkanıklığı olan hastaların, damarlarını girişimsel işlemlerle anjiografik olarak veya açık tedavi edebiliyoruz. Hastanemizde yapılan tüm bu işlemlerle beraber uzuv kayıpları kişiye ve hastaya göre değişmekle beraber önlenebilir” ifadelerini kullandı.

“Ayağıma iyi tedaviler sonucunda parmağımı kesilmekten kurtardılar”

Hastanede tedavi gören hastalardan Yunus Arı, şeker hastalığından dolayı ayağında yara oluşması sonucu buraya başvurduğu belirterek, “Burada 3 ay yattım, hocam ayağıma ameliyat yaptı. Diğer özel hastanelerde ayaklarımın kesileceğini, parmaklarımı kaybedeceğimi söylediler. Buraya geldim, hocamız ayağıma ameliyat yaptı. Ameliyattan sonra çok rahatladım. Ayağıma iyi tedaviler sonucunda parmağımı kesilmekten kurtardılar. İki parmağımı kaybedebileceğimi söylemişlerdi. Şu anda da tedavime devam ediyorum” dedi.