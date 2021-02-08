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Şekere doydular

Son yılların en başarılı üretim dönemini geçiren Türkşeker Susurluk ve Elazığ Şeker Fabrikaları, şeker üretiminde zirveyi gördü.

Susurluk Şeker Fabrikası, son 20 yılın, Elazığ Şeker Fabrikası ise son 17 yılın en uzun soluklu üretim dönemini geçirdi.



Susurluk rekor kırdı Elazığ ikiye katladı


Susurluk Şeker Fabrikası, 133 gün süren 2020/2021 üretim döneminde elde ettiği 83 bin 410 ton şeker ile son 20 yılın üretim rekorunu kırdı. Elazığ Şeker Fabrikası ise 116 gün süren 2020/2021 üretim döneminde şeker üretimini geçen yıla göre yüzde 88 artırdı. Elazığ Şeker Fabrikası bu dönemde 33 bin 500 ton şeker elde etti.



475 milyon katma değer


Türkşeker Susurluk Şeker Fabrikası, 2020/2021 döneminde toplam 300 milyon lira, Elazığ Şeker Fabrikası ise 175 milyon lira katma değer oluşturarak bulundukları bölgenin ekonomisine büyük bir katkı sağladı.

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