Şekerli içecekler karaciğer kanseri riskini artırıyor

Dr. Uğur Coşkun, bu konuda yapılan bir çalışmanın American Society for Nutrition kongresinde sunulduğunu bildirdi. Coşkun, Longgang Zhao ve arkadaşları tarafından Güney Karolayna Üniversitesinde gerçekleştirilen bu çalışmada 50 yaşın üzerindeki 90 bin kadın çalışmaya dahil edildiğini ve geçmişteki şekerli içecek ve benzeri tüketimleri analiz edilerek, günde 1 yada daha fazla şekerli içecek tüketen kişilerde, hiç tüketmeyenlere göre karaciğer kanseri riski yüzde 78 oranında daha fazla bulunduğu bilgisini verdi.

Şekerli içecekler olarak, içerisinde şeker bulunan meşrubatlar ile taze sıkılmış olmayan meyve sularının sayılabileceğini belirten Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof.Dr.Uğur Coşkun, bu içecekler günümüzde oldukça sık tüketildiğini hatırlatarak, “ Bu içeceklerin her gün tüketilecek şekilde alışkanlık haline getirilmesinin maalesef karaciğer kanseri riskini artırdığı ortaya konulmuş oldu. Bu tür gıdaların obeziteyi artırması, insülin direncini tetiklemesi, içeceklerin içerisinde yer alan kimyasal bileşikler, pestisitler bu artmış kanser riski ile ilişkili olabilir. Özellikle çocuklar ve gençleri bu konuda uyarmak ve toplumsal bilgilendirme yapmak çok önemli. Tabi ki seyrek olarak yapılan tüketimlerin bir zararı olacağı düşünülemez. Ama sürekli alışkanlık haline getirilmesi kanser dahil bir çok riski içerebilmektedir”dedi.