İhlas Haber Ajansı

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Sel sonrası çalıştığı dükkanda elektrik akımına kapılan Muhammet Şahin toprağa verildi

Başkentte yaşanan sel felaketinde çalıştığı iş yerinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Muhammet Şahin toprağa verildi.


Ankara'nın Akyurt ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası birçok yer sular altında kaldı. İlçede bulunan bir fırının imalathanesinde çalışan Muhammet Şahin (21), sel sonrası dükkanda oluşan hasar sonucu elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.


Şahin, ikindi namazını müteakip Seyyid Burhaneddin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Akyurt Mezarlığı'na defnedildi.


Askerlik görevini yeni yerine getiren Şahin'in cenazesine, babası Faruk Şahin, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler ve çok sayıda akrabası katıldı.

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