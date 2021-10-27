Sel sonrası Ezine Çayı'nda köprü inşaatı başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Kastamonu'da 11 Ağustos'ta meydana gelen sel sonrasında Ezine Çayı'nda duvar ve köprü yapımı ihalelerinin tamamlanarak, inşaat çalışmalarına başlandığını açıkladı.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız yaptığı yazılı açıklamada, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos'ta meydana gelen sel afeti sonrasında kısa sürede Ezine Çayı yatağının temizlenerek, kalıcı tesislerin ihalelerinin tamamlanıp yüklenici firmalara yer tesliminin yapıldığını ve kalıcı tesislerin inşaatına başlandığını belirtti. Yıldız, iş kapsamında Bozkurt ilçe merkezi Ezine Çayı ve Maraz Çayı'nda çift taraflı 3 bin 690 metre betonarme duvar, 870 metre taş tahkimat, 120 adet betonarme brit, yan derede çift taraflı 655 metre betonarme duvar, 20 adet betonarme brit, yan dere bağlantılarında betonarme menfez, Ezine Çayı'nda 13 adet tersip bendi, 6 adet sel tırmığı, 7 adet geçirgen tersip bendi, 2 adet sabo tersip bendi, 3 adet kemer köprü, 5 adet muhtelif açıklıkta köprü, bir adet çelik yaya köprüsü yapılacağını ifade etti.