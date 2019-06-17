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Sel suları Aksaray-Ankara karayolunu kapattı

Ankara’da etkili olan sağanak yağış Şereflikoçhisar ilçesini de etkiledi.

Ankara'da etkili olan sağanak yağış Şereflikoçhisar ilçesini de etkiledi. Sular altında Ankara-Aksaray karayolu ulaşıma kapandı.


Başkent'te etkili olan sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesi de yağışların etkili olduğu bölgeler arasında yer aldı. Yoğun sağanak yağışların sele dönüştüğü bölgede Aksaray-Ankara karayolunun 60. kilometresi sel suları altında kaldı. Suların tamamen kapladığı E-90 karayolu trafiğe kapanarak bölgede ulaşımın aksamasına sebep oldu. Otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

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