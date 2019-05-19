Selanik ve Samsun'dan alınan topraklar Yenimahalle'de buluştu

Geleneksel Atatürk'ü Anma ve Barış Koşusu kapsamında Selanik'ten ve Samsun Onur Anıtı önünden alınan Türk bayrağına sarılı toprak, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a teslim edildi.

32.'si düzenlenen Atatürk'ü Anma ve Barış Koşusu kapsamında Selanik'ten ve Samsun Onur Anıtı önünden alınan Türk bayrağına sarılı toprak, sporcular tarafından Çiftlik Kavşağı'nda Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a teslim edildi. CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener ve CHP Yenimahalle İlçe Başkanı ile birlikte toprağa teslim alan Başkan Yaşar, “Her yıl düzenlenen bu koşu, bu sene çok daha büyük bir önem taşıyor. 19 Mayıs 1919 Türkiye Cumhuriyeti için önemli bir tarihtir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'dan yola çıkışının 100. yılını coşkuyla kutluyoruz. Böylesine anlamlı bir etkinlikte Ata'nın toprağını Cumhuriyetin ilçesi Yenimahalle'de teslim almaktan gurur duyuyorum” dedi.

23 Nisan'da Atatürkçü Düşünce Derneği Samsun Şubesi tarafından başlatılan 25 günlük yürüyüş sonrasında Selanik'ten gelen sporcularla Ankara girişinde buluşan Samsun'dan Ankara'ya yürüyen ekip, Başkan Yaşar ve CHP İl Başkanı Rıfkı Güvener tarafından çiçeklerle karşılandı. Selanik'te Atatürk'ün doğduğu evden alınan toprağı Anıtkabir'e ulaştırmak için yola çıkarak 55 saatte 756 kilometre yol kat eden 50'ye yakın sporcuya teşekkür plaketi veren Yaşar, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği aydınlık yolda yürüyeceğiz. Bu ülkenin insanları daha nice 100 yıllarda Cumhuriyetin değerlerine bağlı olarak, birlik ve beraberlik içerisinde, Atatürk'ün ışığında yürümeye devam edecektir. Atatürk'ün doğduğu evin bahçesinden ve milli mücadelenin başlatıldığı yer olan Samsun'dan gelen toprakların Yenimahalle'de buluşması bizim için gurur verici bir husustur. Bu önemli görevi yerine getiren tüm sporcuları kutluyorum, emeklerine sağlık diyorum” şeklinde konuştu.