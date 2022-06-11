Selde kalan motosikletli çöken yolda aracın tekerine sıkıştı

Ankara'da sağanak yağış sonrası meydana gelen sel sebebiyle zor anlar yaşayan motosiklet sürücüsü bir aracın tekerine sıkıştı. Motosikletlinin yardımına, çöken yolda sürüklenen araçları aşan vatandaşlar koştu.

Ankara'nın, Mamak ilçesinde bulunan Akşemsettin semti Misket Mahallesi 623. Sokak'ta yaşanan olayda selden etkilenen motosiklet sürücüsü, aynı caddede bulunan bir aracın tekerine sıkıştı. Olayı gören vatandaşlar hemen motosikletlinin yardımına koştu. Başka bir araca bağlanan halat yardımıyla motosikleti çekmeye çalışan mahalleli, bir yandan da motosikletin sıkıştığı aracı elleriyle itmeye çalıştı.

Motosikletlinin bulunduğu sokakta ise araçlar yol boyunca sürüklenirken bölgede bulunan evlerin garajlarına ve bodurum katlarına su bastı. Selde aracı sürüklenen bir vatandaş, “Buraya iş için gelmiştim. Araç kapının önünde duruyordu. Bir anda yağmur bastırdı. Yağmurdan sonra aracım yaklaşık 500- 600 metre sürüklendi. Aracın içinde değildim ama yanına geldiğimde kurtaramayacağımı anladım. Eğer binseydim ben de sele kapılıp gidecektim. Yetkililerden yardım bekliyorum. Tahmini 15-20 bin liralık zararım var şu anda. Yukarıda da bir motosikletli arkadaşımızı kurtardık” dedi.

Mustafa Gül isimli vatandaş ise, “Sel baskını yaşadık. Yoldaki asfaltı kaldırdı. Şimdi araç suyun içinde kaldı. Suyun takviye edilmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.