İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Selden etkilenen Nallıhan'nda hasar büyük

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde akşam saatlerinde bastıran yağmur ve dolu, ilçe genelinde sele neden oldu.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde akşam saatlerinde bastıran yağmur ve dolu, ilçe genelinde sele neden oldu. Yaşanan felaketin boyutu gündüz ortaya çıktı.


Nallıhan'da 21.45 sıralarında aniden bastıran yağmur ve dolu sonrası Sobran deresi taştı. Derenin taşması sonucu dağlardaki taşları ve yol kenarlarındaki çöp konteynırlarını da sürükleyerek yolları kapattı.


Aniden bastıran yağmur sonrası oluşan sel felaketinde birçok ev su aldı. Yaşanan sel felaketinden ekili arazilerde zarar gördü. Felaketin boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.