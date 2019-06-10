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Sele kapılarak yaşamını yitiren Ayşe Arslan toprağa verildi

Ankara’da sele kapılarak hayatını kaybeden Ayşe Arslan toprağa verildi.

Ankara'da sele kapılarak hayatını kaybeden Ayşe Arslan toprağa verildi.


Ankara'da 9 Haziran tarihinde sağanak yağmur sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Sele kapılarak hayatını kaybeden 3 kişiden birisi olan Ayşe Arslan (56), yaşadığı yer olan Ankara'nın Çankaya ilçesi Karataş köyünde kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi.


Karataş Köyü Camisi'nde kılınan namaz sonrasında toprağa verilmeden son defa evine götürülen Arslan'ın tabutunu gören yakınları gözyaşlarını tutamadı. Cami imamı ise evin kapısının önünde Ayşe Arslan için misafirlerden helallik istedi.


Ayşe Arslan, ahırda duran hayvanlarını sağanak yağmurdan korumak isterken sele kapılarak hayatını kaybetmişti.

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