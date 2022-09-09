Selin vurduğu Pakistan için ‘4. İyilik Treni' de yola çıktı

Pakistan'da yaşanan sel felaketinin ardından yaraları sarmak için İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda insani yardım malzemesi taşıyan 4. İyilik Treni, tarihi Ankara Garı'ndan hareket etti.

İçişleri Bakanlığı AFAD koordinasyonunda sivil toplum kuruluşlarının (STK) desteği ile hazırlanan insani yardım malzemeleri taşıyan ‘4. İyilik Treni', tarihi Ankara Garı'ndan Pakistan'a hareket etti. Toplam 22 vagondan oluşan ve 498 ton malzeme taşıyan yardım treni dualarla yolcu edildi. Düzenlenen programa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pakistan Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi, Ankara Valisi Vasip Şahin, AFAD Başkanı Yunus Sezer, TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Ufuk Yalçın, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve STK temsilcileri katıldı.

"Yaklaşık 33 milyon selden direkt etkilenmiş durumda"

Pakistan'ın yaklaşık üçte birinin sular altında kaldığını ve 33 milyon insanın sel felaketinden direkt olarak etkilendiğini vurgulayan İçişleri Bakanı Soylu, “Birçok sel afetiyle, depremle karşı karşıya kaldık. Dünyanın birçok yerinde de benzerlerini gördük. Pakistan'a 5 saat süren uçak yolculuğu ve günler süren tren yolculuğunun uzun sürdüğünü düşünebiliriz. Belki uzakta diye cümlelerimiz, kelimelerimiz oradaki hali yansıtmayabilir. Pakistan'ın üçte biri sular altında. Yaklaşık 33 milyon selden direkt etkilenmiş durumda. Şu ana kadar bin 391 Pakistan vatandaşı hayatını kaybetti. Yaklaşık 600 bin ev ortadan kalktı. Toplam 1 milyon 300 bine yakın ev de kısmi olarak etkilendi. Bizim gördüğümüz tablo şuydu; kilometrelerce yükselen bir su ve sadece yüksekte yapılan, eni 6-7 metre görünürde olan yollar. Yolların üzerinden ulaşım yapılmaya çalışılıyor ve yolların üzerinde barınma sağlanmaya çalışılıyor. Tablo bu” ifadelerini kullandı.

"Yoklukta olanları da unutmayan bir ülkeyiz"

Türkiye'nin son 4 yılda dünyanın kendi milli gelirine göre en yüksek yardım yapan ülkesi olduğunun altını çizen Bakan Soylu, “Bu bizim için bir onur nişanesidir. Varlık ile yokluğu unutmayan bir milletiz. Yoklukta olanları da unutmayan bir ülkeyiz. Bu sefer hem milletimizin medeniyet anlayışına hem de tarihi ve kültürel birliktelik anlayışına uymaktadır. Kurtuluş mücadelemizde bugün destek olmaya çalıştığımız bu yüce gönüllü insanlar bizi yalnız bırakmadılar” dedi.

"En büyük ihtiyaç çadır, gıda ve hijyen malzemesi"

Şu ana kadar Milli Savunma Bakanlığı tarafından 12 uçağın Pakistan'a giderek bir hava köprüsü kurduğunu ve şimdiye kadar da 3 İyilik Treni'nin gittiğini aktaran Soylu, şunları söyledi:

“50 bin çadır planlandı fakat bunun yeterli olmadığını belirteyim. 500 bin gıda, 50 bin çadır ve bunun yanı sıra hijyen malzemeleri, orada bölgelere ulaştırılan botlar gönderildi ve gönderilmeye de devam edecek. En büyük ihtiyaç şu anda çadır, gıda ve hijyen malzemesi. Milletimiz, bir asalet timsali olan Pakistanlı kardeşlerimize buradan o desteği sürdüreceklerdir. Bizim Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ Başkanı ile gördüğümüz tablo, uzun süreli bir durum olduğu ve hala Himalayaların eridiğine yönelik değerlendirmeler söz konusu. Aynı zamanda suyun çekilmesinin uzun süreli olacağını düşünüyoruz. Bu yardımların kış süresince de devam etmesinin doğru olacağına inanıyoruz.”

Bakan Soylu, Pakistan'daki yaraları sarmak için 12 uçak ve toplamda 82 vagondan oluşan 3 İyilik Treni'nde 19 bin 155 adet aile tipi çadır, 47 bin 631 adet gıda kolisi ve temizlik malzemesi, 38 bin 796 adet battaniye, yatak ve yastık, 5 bin 40 birim mutfak seti, 9 bin 9 birim giyim malzemesi, 586 bin 572 birim tıbbi malzeme, 50 adet motorlu bot gönderildiğini söyledi. Soylu, yapılan yardımların yanı sıra bölgede İçişleri Bakanlığının 22 personeli ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 10'u aşkın personelinin yaraları sardığını aktardı.