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Şemdinli bölgesinde hududu geçmeye çalışan 4 şüpheli yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari Şemdinli bölgesinde yasa dışı yollarla hududu geçmeye çalışan 4 şüpheli yakalandığını bildirdi.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Hakkari Şemdinli bölgesinde, yasa dışı yollarla hududu geçmeye çalışan 4 şüpheli şahsa bölgede görevli hudut birliklerimiz tarafından müdahale edildi. İcra edilen operasyon sonrasında bölgede yapılan arama tarama faaliyetinde kaçakçı oldukları değerlendirilen şahıslar tarafından araziye terkedilmiş vaziyette çok sayıda silah ve bunlara ait malzeme ele geçirildi. 2 adet tam otomatik Asil Rex marka pompalı tüfek, 29 Adet yarı otomatik Mızrak Magnum marka pompalı tüfek, 15 adet Retay1 marka kurusıkı tabanca, 2 adet Baredda marka kurusıkı tabanca tespit edildi” denildi.

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