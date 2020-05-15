Şemdinli'de 2 bin 890 paket kaçak sigara ve 59 tablet ilaç ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, hudut birlikleri tarafından Hakkari'nin Şemdinli ilçesi hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde çok sayıda kaçak sigara ve kaçak ilaç ele geçirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hudut Bbrliklerimiz tarafından Hakkari Şemdinli hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 2 bin 890 paket kaçak sigara ve 59 tablet kaçak ilaç ele geçirildi" denildi.