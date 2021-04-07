Şenol Güneş Spor Tesisi yeniden açıldı

Çankaya Belediyesinin Yaşamkent'te hizmete açtığı ve pandemi nedeniyle kapatılan Şenol Güneş Spor Tesisi yeniden kullanıma açıldı.

Çankaya Belediyesinin en büyük spor parklarından Şenol Güneş Spor Tesisi futbol sahası yeniden faaliyete başladı. Pandemi nedeniyle bir süredir faaliyetleri durdurulan saha, havaların ısınmasıyla birlikte pandemi tedbirleri alınarak yeniden hizmet vermeye başladı.

Yaşamkent Mahallesi'nde 26 bin metrekarelik alanı ve 14 bin 500 metrekare yeşil dokusuyla bölge halkına hizmet veren Şenol Güneş Spor Tesisi içerisinde yer alan 6 bin metrekarelik suni çim futbol sahası, pandemi koşullarının gerektirdiği tüm tedbirler uygulanarak faaliyetine devam edecek. Yaşamkent Mahallesi 3251. Cadde numara 8'de hafta içi 08.00-19.00 saatleri arasında hizmet verecek Şenol Güneş Spor Tesisi'nden yararlanmak isteyen vatandaşlar, rezervasyon ve ayrıntılı bilgi için 0312 217 07 37 numaralı telefondan iletişime geçebilecek.