Şentop'tan Anayasa açıklaması

Bir tarafta hükümet sistemi tartışması onun da içinde bulunduğu bir Anayasa tartışmasından kaçınmak doğru değildir diye düşünüyorum. Yeni Anayasa konusunda herkesin niyet okumayı bırakarak, bu işin olabilirliğini, gerçekleşebilirliğini denemesi gerekir” dedi.

Şentop, Birinci Meclis'te Gaziantep'e ‘Gazi' unvanının verilmesine ilişkin programın tamamlanmasının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Şentop, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Enis Berberoğlu hakkındaki mahkumiyet kararının durdurulmasını talep ettiğini hatırlatan gazeteciye, “Herhangi bir değerlendirme yapmak istemem. Süreç ilerliyor. Anayasa Mahkemesi karar verdi. Anayasa Mahkemesi İstanbul Başsavcılığı'na sevk etti, İstanbul Başsavcılığı da gerekli yerlere intikal ettirecek. Süreç normal seyrinde ilerliyor. Değerlendirme yapmama gerek yok” ifadelerini kullandı.

Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni Anayasa çalışmalarını inandırıcı bulmadığı yönündeki soruya, “Yeni Anayasa fikri herkeste her zaman heyecan uyandırıyor. Yeni Anayasa'nın herkesin yapılması yönünde kararını, kararlılığını görüyorum. Hükümet sistemi tartışmaları yapılıyor. Hükümet sistemi tartışması bizatihi Anayasa tartışmasıdır. Bir tarafta hükümet sistemi tartışması onun da içinde bulunduğu bir Anayasa tartışmasından kaçınmak doğru değildir diye düşünüyorum. Yeni Anayasa konusunda herkesin niyet okumayı bırakarak, bu işin olabilirliğini, gerçekleşebilirliliğini denemesi gerekir” dedi.