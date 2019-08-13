Serbest kartlarda 2020 yılı vize ücretleri belirlendi

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, toplu taşıma araçlarında geçerli serbest ya da indirimli olarak kullanılan Ankarakart'ın 2020 yılı vize bedellerini belirledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında toplanan Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos ayı toplantısında oy birliğiyle alınan kararla, başkentte yaşayan yaşlılar ve kamu çalışanlarının kullandığı serbest ve indirimli Ankarakartlar için 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren bir yıl boyunca geçerli olacak yeni tarifeler belirlendi.

Yaşlı kart 120 lira

TÜİK, PTT ve Kamu Kartı ile Öğretmen Pasosu kullananlar, 61-65 yaş arası vatandaşların; EGO Otobüsleri, Metro, Ankaray ve Teleferik'te, 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 tarihleri arasında ödeyeceği vize ücretleri şu şekilde:

“Yaşlı Serbest Kartı (61-65 yaş arası): 120 TL, TÜİK Kartı: 85 TL, PTT Kartı: 85 TL, Kamu Kartı: 85 TL, Öğretmen Pasosu: 70 TL”