Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Savaşta yenilmiş ordu, yenilmiş başbakana darbe yapamaz" dedi.

Ermenistan ordusunun, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve hükümeti istifaya çağırmasının ardından Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, gündeme ilişkin İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Malkoç, "Ermenistan'ın iğrenç işgalinin, otuz yılın bir bedeli olacaktı. Ama bu bedeli biz umut ediyoruz ki darbeyle değil de siyasi yöntemlerle hesap vererek öder" ifadelerini kullanırken Paşinyan'ın halkı meydanlara çağırması olayına ilişkin, "Darbe teşebbüsü olan her ülkede Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın darbeye karşı metodu örnek olarak uygulanacaktır" açıklamasında bulundu.

"Ermenistan'ın iğrenç işgalinin, otuz yılın bir bedeli olacaktı. Ama bu bedeli biz umut ediyoruz ki darbeyle değil de siyasi yöntemlerle hesap vererek öder"

Darbenin kötü ve milli iradeye ters olduğunun altını çizen Malkoç, "Darbe hangi ülkede olursa olsun kötü şeydir, çirkindir. Milli iradeye terstir, hukuksuzdur ve haksızdır. İster Ermenistan'da ister Yunanistan'da ister Kazakistan'da isterse Türkiye'de. Bu açıdan Ermenistan'daki darbe teşebbüsünü son derece kötü buluyoruz, çirkin, insan haklarına aykırı, hukuka aykırı buluyoruz. Tabi mahiyetleri farklı. Türkiye'de kırk yıldan beri devletin içerisinde örgütlenen bir çete, FETÖ çetesi, Türkiye'de devleti ele geçirmek için bir darbe teşebbüsünde bulundu. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde de Türk milleti onlara gereken cevabı verdi, anayasayı korudu, insan haklarını korudu ve darbecileri sanık sandalyesine oturttu. Bağımsız Türk yargısı onları yargıladı. Ermenistan'da ise, Ermenistan özellikle Avrupa ve Amerika'nın desteği ile Kafkasya bölgesinde haksızlık yapıyordu. Avrupa ve Amerika'nın desteğine Rusya'da ilave olunca Azerbaycan'ın Karabağ bölgesini ve topraklarının bir bölü dördünü işgal etti. Çok şükür otuz yıl sonra da olsa Türkiye'nin de desteğiyle bu bölgeleri Azerbaycan kurtardı. Kendi milli topraklarıydı. Birleşmiş Milletlerin tanıdığı bölgelerdi. Kendi hukukunu korudu. Bu anlamda Azerbaycan çok güzel iş yapmıştır. Tabi Ermenistan'ın bu iğrenç işgalinin otuz yılın bir bedeli olacaktı ama bu bedeli biz umut ediyoruz ki darbeyle değil de siyasi yöntemlerle hesap vererek öder. Ama ne olursa olsun darbe çirkindir, kötüdür, hukuka aykırıdır, insan haklarına aykırıdır ve milli iradeye aykırıdır. Biz milli iradeden, insan haklarından, hukuktan yanayız" ifadelerini kullandı.

"Ermenistan'da Paşinyan ve arkadaşları uluslararası mahkemelerde yargılanmalı"

Kamu Başdenetçisi Malkoç, açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Elbette Ermenistan işgal ettiği topraklarda, 30 yılın hesabını uluslararası hukukta ödeyecektir, uluslararası mahkemeler önünde ödeyecektir. Elbette son savaşta saldırgan olan Ermenistan'ın Başbakanı Paşinyan bunun bedelini ödeyecektir. O kadar insan katledildi, o kadar yuva dağıldı. Ermenistan'dan atılan uzun menzilli füzelerle Azerbaycan'ın birçok şehri vuruldu. Gece uykuda yüzlerce insan katledildi. Elbette Paşinyan bunun bedelini ödeyecektir. Elbette Ermenistan Devleti bunun bedelini ödeyecektir. Ama bu kesinlikle darbeyle olmamalı. O açıdan ne olursa olsun dünyadaki bütün insan hakları savunucuları demokrasiden yana olanlar Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin bu darbe teşebbüsüne karşı durmalılar ve Ermenistan'da demokrasiye sahip çıkmalılar. Ermenistan'da Paşinyan ve arkadaşları uluslararası mahkemelerde yargılanmalı. Kamu Denetçiliği Kurumu olarak Azerbaycan Ermenistan savaşı devam ederken Ermenistan topraklarından atılan uzun menzilli füzelerle vurulan şehit edilenlerin raporunu tutmaya gittik, insan hakları açısından. Savaş devam ederken o bölgelere gittik, bu raporu tuttuk. Onun için söylüyorum Paşinyan ve arkadaşları hesap vermeli. Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Azerbaycan'a saldırmıştır. Kendisini Paşinyan'ı iktidardan indirerek kurtaramaz. Biz bu raporu İngilizceye çevirdik. Uluslararası Ceza Mahkemesi, Birleşmiş Milletler dünyadaki bütün insan hakları kurumlarına gönderdik. Ermenistan haksızlık yapmıştır. Azerbaycan'ın topraklarını 30 yıl işgal etmiştir. Hocalı katliamını yapmıştır. Binlerce masum insanı katletmiştir. Bunun bedeli olacaktır. Bunu yapanlar yargılanacaktır. ama bunun yolu kesinlikle darbe değildir. Darbeye destek veren uluslararası kuruluşlar ya da devletler varsa yanıldıklarını göreceklerdir."

"Savaşta yenilmiş ordu, yenilmiş başbakana darbe yapamaz"

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın yanlış bir siyasi karar alarak yenilmiş olan bir başbakan olduğunu dile getiren Malkoç, "Türkiye'de FETÖ'cüler niye darbe yapmaya kalktı? Türkiye ekonomisini büyüttü, Türkiye hastanelerini, sağlık hizmetlerini dünyanın en iyisi yaptı. Türkiye eğitimde çok büyük mesafeler aldı. Türkiye savunma sanayinde fevkalade mesafeler aldı. Onun için Türkiye'yi durdurmak istediler. Onun için FETÖ'yü kullandılar. Ama Ermenistan'da yenilmiş olan bir ordu vardı. Yenilmiş olan yanlış bir siyasi karar alan bir başbakan var. Savaşta yenilmiş ordu, yenilmiş başbakana darbe yapamaz. Darbenin sebebi ne olursa olsun gerekçesi ne olursa olsun, hukuksuzdur, haksızdır, insan haklarına aykırıdır. Sebepleri üzerinde konuşabiliriz. Herkesin ortak noktası darbeye karşı olmaktır. İster Ermenistan'da olsun isterse Yunanistan' da isterse Türkiye' de çünkü Paşinyan ve arkadaşları darbe yapan Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin komutanları, insan hakları ihlallerinden dolayı yargılanmalıdır ve yargılanacaklardır. Ama darbe yanlıştır.

15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra sayın Cumhurbaşkanımız yüreğini ortaya koyarak, tecrübesiyle, ferasetiyle, cesaretiyle Türk halkını haksızlığa karşı demokrasiyi yok edecek olanlara karşı milleti demokrasiyi ve insan haklarını hukuku korumak için meydanlara çağırdı. Bu aslında bütün dünyada bir metod oldu. Erdoğan metodu oldu. O açıdan bu örnek davranıştan Paşinyan'da istifade edebilir, Afrika'daki ülkeler de eğer dünyanın başka bir yerinde darbe varsa sayın Erdoğan'ın bu metodundan herkes istifade edebilir" diye konuştu.

"Darbe teşebbüsü olan her ülkede Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın darbeye karşı metodu örnek olarak uygulanacaktır"

Malkoç, "2016'nın kasım ayında eski Meclis Başkanımız İsmail Kahraman ile Avustralya'ya gitmiştik. Avustralya Senatosunu ziyaret ettiğimizde başkan yardımcısı vardı. Başkan yardımcısıyla görüştük. Yanındaki yardımcı 15 Temmuz'da Türk halkının darbeyi durduran o eylemine karşı, Cumhurbaşkanımızın halkı sokağa çağırmasına karşı bu mücadeleyi övdü. Ardından da dedi ki ben niye Avustralya'dayım, Uruguaylıyım ben dedi. Gençlik yıllarında üniversite öğrencisiyken Uruguay'da da darbe teşebbüsü oldu. Biz sokaklara çıktık, halk sokaklara gelmediği için bir kısmımız öldü, bir kısmımız hapishanelere atıldı. Ben de kaçtım Avustralya'ya geldim. Senato başkanı yardımcısıyım. Darbenin ne olduğunu bilirim dedi. O açıdan Türk halkını tebrik ediyorum dedi. Sayın Cumhurbaşkanınızı tebrik ediyorum dedi. Yani şundan sonra darbe teşebbüsü olan her ülkede Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın darbeye karşı metodu örnek olarak uygulanacaktır. Hatta üniversitelerde ders olarak okutulacaktır. Elbette Paşinyan da bundan etkilenmiş, ilham almıştır.

Türkiye birçok alanda dünyaya örnektir, örnek olmaya devam edecektir. Dünyada iyi olan her şeye Türkiye örnek olacaktır" diyerek açıklamasını sonlandırdı.